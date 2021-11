Mourinho su Shevchenko: "La sua storia è fantastica"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa, José Mourinho ha dedicato questo speciale augurio a Shevchenko in vista del suo debutto sulla panchina rossoblu: "Il primo ricordo che ho è la prima volta che l'ho visto giocare. Io facevo l'analista al Barcellona e in Champions League l'ho visto analizzando PSV-Dinamo Kiev. Poi lui ha fatto la storia, quando vinci il Pallone d'oro, vinci la Champions e tanti titoli scrivi la tua storia e la sua è una storia fantastica. Come allenatore è alla prima esperienza in un club, ma ha fatto molto bene all'Ucraina, ha dimostrato di avere una filosofia e una leadership, anche se tranquilla e silenziosa. Gli auguro che come me possa perdere la prima partita da allenatore e poi vincere tanto", le dichiarazioni del tecnico della Roma.