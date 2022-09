Muller: "Ho lavorato con Ancelotti: il suo Real Madrid deve essere un esempio"

MilanNews.it

Thomas Muller, leader in Nazionale e nel Bayern Monaco ha indicato un modello da seguire per avere successo: "Ho lavorato con Ancelotti. Il Real Madrid - ha detto a DW Sports - può essere un esempio per noi. Non giocano sempre un calcio brillante, ma tengono la testa alta e la fiducia in se stessi. Dato che abbiamo tanti giocatori del Bayern nella nostra squadra, può essere un vantaggio che ci capiamo in modo naturale e che possiamo fare affidamento su combinazioni e automatismi che funzionano anche nel club. Sarebbe bello se potessimo lavorarci su".