Murelli, l’anti-Maradona sfida il Napoli al San Paolo

Contro il Napoli, se Pioli non dovesse "negativizzarsi" in tempo, toccherà a Giacomo Murelli guidare il Milan dalla panchina. Il vice allenatore rossonero, negli anni trascorsi ad Avellino da calciatore, si è guadagnato il soprannome di "anti-Maradona". Murelli, infatti, da buon terzino affrontò più volte il fuoriclasse argentino, rendendogli spesso la vita difficile. La sfida col Napoli, dunque, per lui non sarà mai come le altre.