Musacchio, l’alternativa che resiste al... mercato

Passano i difensori, ma lui resta. Sempre lì, nel cuore della retroguardia milanista, al fianco del capitano Alessio Romagnoli, altro insostituibile del gruppo rossonero. Parliamo, ovviamente, di Mateo Musacchio, centrale spesso poco considerato ma dal sicuro affidamento. Bonucci è durato poco (pochissimo), mentre Caldara non ha ancora avuto modo di mostrare il suo valore anche con la maglia del Milan. Il brasiliano Leo Duarte, invece, infortunio a parte, è diventato presto una riserva, la prima alternativa proprio a Musacchio, che resta invece uno dei titolarissimi.

Era così con Gattuso, lo è stato anche con Giampaolo e lo è oggi con Stefano Pioli alla guida della squadra. L’argentino è un punto di riferimento, un giocatore pratico che in campo bada spesso al sodo. Il classe 90 ha il contratto in scadenza nel 2021, ma è molto probabile che il club gli rinnovi la fiducia. Nel frattempo, Musacchio si prepara ad affrontare l’ennesimo avversario interno: il Milan, infatti, a gennaio potrebbe acquistare Todibo, talento francese in cerca di conferme. Anche stavolta, il “fuoco amico” potrebbe non rappresentare un problema per Mateo.