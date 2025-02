Musah a MTV: "Stiamo iniziando ad avere continuità ed è un feeling che ci piace"

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita vinta dai rossoneri sul campo dell'Empoli. Ecco le sue parole:

Sulla prestazione

"Ho vissuto una partita solida, c'erano pochi momenti in cui l'Empoli ci ha dato problemi. Anche dopo il rosso ero fiducioso per la vittoria e così è stato".

Sei un giocatore polivalente

"Ho le qualità per giocare ovunque, attacco e difendo e aiuto volentieri la squadra".

La rosa è più completa

"Penso che sentiamo la forza della squadra, non da questa partita ma già da prima come dalla Supercoppa. Abbiamo un buon gruppo per continuare così e centrare l'obiettivo".

A questo Milan manca solo la continuità

"Stiamo iniziando ad avere continuità, ci piace questo feeling e vogliamo continuare a sentirlo".