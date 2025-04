Musah, seconda sostituzione nel primo tempo per scelta tecnica in poco più di un mese

Serata da dimenticare per Yunus Musah, la cui partita è durata appena 23 minuti e non per problemi fisici. Lo statunitense è uscito per scelta tecnica, lasciando spazio a Luka Jovic (poi decisivo). L'ex Valencia è stato schierato per l'ennesima volta titolare dal tecnico, dopo aver saltato la sfida di Napoli per squalifica. Decisivo un suo errore a innescare il vantaggio della Fiorentina, poi è andato in tilt. Al momento della sostituzione è stato subissato dai fischi. Questo il giudizio di MilanNews.it (voto 4):

"Quello che fa sul gol del vantaggio della Fiorentina è da scomunica immediata. Cerca un dribbling per linee interne che non ha alcun senso logico e manda in porta la viola. Conceiçao lo toglie al 23’, subito dopo il gol di Jovic e lui se ne va negli spogliatoi direttamente".

Musah detiene un record poco ambito, quello di aver subito due sostituzioni per scelta tecnica nel primo tempo in poco poiù di un mese. Il precedente è datato 2 marzo, nella partita persa contro la Lazio. Anche in quel caso fu un pesantissimo 4 in pagella:

"Una serata talmente brutta che Conceiçao, dopo l’ennesimo errore, lo toglie quando mancano otto minuti alla fine del primo tempo. San Siro lo riempie di fischi".