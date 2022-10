Mussi: "Il Milan ha un collettivo importante che riesce a sopperire alle assenze"

MilanNews.it

Roberto Mussi, doppio ex di giornata, è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni sul match di questa sera: "Diciamo che in questo momento giocare contro il Milan non è facile, anche se ai rossoneri manca qualche titolare, però ha dimostrato di essere una grande squadra e di giocare bene e avere un collettivo importante che riesce a sopperire alle assenze e poi, soprattutto hanno questo gioco con il possesso palla che non dà respiro all’avversario. Il Toro era partito bene, mi piaceva come giocava, ma poi è andato un po’ in difficoltà. Comunque penso che la squadra sia ben impostata e che abbia un grande allenatore e quindi potrà dare del filo da torcere al Milan".