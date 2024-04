N'Dicka, potrebbe non essere solo una questione cardiaca: da verificare eventuali traumi

Trasportato in codice giallo in ospedale, il difensore della Roma Evan N'Dicka si sta sottoponendo a tutti gli accertamenti di routine per capire da cosa sia stato scaturito il principio d'infarto che ha costretto il difensore ivoriano a lasciare in barella il campo intorno al 71esimo minuto di Udinese-Roma.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio canale X, però, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine N'Dicka sta facendo accertamenti non solo dal punto di vista cardiologico ma anche proprio fisico, visto che ci sarebbero da verificare eventuali traumi poiché durante la gara il difesnore della Roma ha avuto due impatti forti. Nel frattempo anche il resto della squadra sta andando in ospedale.