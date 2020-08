Napoli 35esima vittima di Messi, è record. Il Milan è la seconda squadra a cui ha segnato più gol

Con la rete realizzata ieri contro il Napoli, Lionel Messi ha messo un'altra bandierina nella sua speciale mappa delle vittime in Champions League. Chi ha segnato al maggior numero di squadre in Europa? La Pulce guida questa speciale classifica e si stacca da Cristiano Ronaldo e Raul, fermi a quota 33. Con il Napoli, al quale all'andata non era riuscito a far gol, salgono a 35 le vittime del fenomeno argentino nella massima competizione europea. Ecco tutta la lista.

Arsenal 9

Milan 8

Celtic 8

B. Leverkusen 7

Manchester City 6

Ajax 6

Lione 5

Bayern Monaco 4

Manchester Utd. 4

Paris Saint-Germain 4

Panathinaikos 4

Spartak Mosca 4

PSV Eindhoven 4

Chelsea 3

Shakhtar Donetsk 3

Stoccarda 3

APOEL Nicosia 3

FC Copenaghen 3

Viktoria Plzen 3

Real Madrid 2

Roma 2

Liverpool 2

Tottenham 2

Basilea 2

Dinamo Kiev 2

Juventus 2

BATE Borisov 2

Werder Brema 1

Rangers 1

Sporting 1

Borussia M’Gladbach 1

Olympiacos 1

Slavia Praga 1

Borussia Dortmund 1

Napoli 1