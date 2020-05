Napoli, allenamenti individuali anche la prossima settimana

Allenamenti individuali anche la prossima settimana per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come per questioni logistiche non si potrà ripartire con gli allenamenti collettivi. Per la settimana prossima Gattuso dunque dovrebbe continuare con le sedute individuali, aspettando poi eventualmente le decisioni per gestire quelle collettive e dunque l’isolamento nell’albergo di Castel Volturno, chiuso da due mesi, scrive il quotidiano".