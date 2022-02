Napoli, ansia Osimhen: problemi al ginocchio. A rischio il Milan

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli c’è preoccupazione per le condizioni di Victor Osimhen, uscito malconcio al minuto 74 nella sfida di Europa League di ieri contro il Barcellona. Dopo la sostituzione gli è stata applicata una fasciatura al ginocchio destro. Non è da escludere che dovrà osservare un periodo di riposo piuttosto lungo. Questa è una pessima notizia per Luciano Spalletti a ridosso di un momento cruciale della stagione dato che il 6 marzo ci sarà Napoli-Milan.