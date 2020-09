Napoli, c'è l'ok di Gattuso per Gerard Deulofeu

Dopo aver perfezionato le cessioni, il Napoli sarà pronto ad acquistare un altro rinforzo per l'attacco, dove a destra Rino Gattuso necessita di qualcos'altro. E l'obiettivo più semplice e al quale l'allenatore calabrese ha dato il suo ok è Gerard Deulofeu, ala offensiva del Watford che ha già conosciuto la Serie A con la maglia del Milan (solo per sei mesi). L'ex Barcellona potrebbe arrivare in prestito perché il club dei Pozzo è ormai retrocesso in Championship e non può mantenere il pesante ingaggio da 3,5 milioni del giocatore.