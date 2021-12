Napoli, chi per il dopo-Manolas? Il CorSport: "L'obiettivo numero uno è Bremer"

L'addio di Kostas Manolas, che a partire da gennaio vestirà la maglia dell'Olympiacos, ridisegna le strategie di mercato del Napoli: nella lista di Giuntoli figurano - tra gli altri - i nomi di Uduokhai dell'Augusta e Davinson Sanchez del Tottenham, ed è allo studio la possibilità di anticipare il rientro alla base di Luperto, attualmente in prestito all'Empoli. In cima ai desiderata del d.s. azzurro - riferisce il Corriere dello Sport - c'è però Gleison Bremer. Impostare una trattativa per gennaio con il Torino, tuttavia, non è semplice: i granata non hanno infatti intenzione di privarsene a gennaio, a dispetto della ferma volontà del brasiliano di non rinnovare il contratto in scadenza.