Napoli, contatti positivi per Diallo del Psg. Il difensore è stato accostato anche al Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Kim Min-Jae, il Napoli lavora anche su un altro profilo per sostituire Koulibaly in difesa. Come riporta Sky Sport, gli azzurri avrebbero sondato il terreno per Abdou Diallo del Paris Saint-Germain (accostato di recente anche al Milan). Il classe '96 è la principale alternativa al sudcoreano, cercato anche dal Rennes, e non ci sarebbero problemi - riporta l'emittente - a livello di cartellino. Resta semmai da trovare un'intesa sull'alto ingaggio del giocatore.