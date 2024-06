Napoli, Conte: "Scudetto? Ci sono 40 punti di distacco dall'Inter e 20 dal Milan. Bisogna stare zitti e pedalare"

Il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte, a margine della presentazione di ieri a Palazzo Reale, ha parlato anche a SportMediaset. Queste le sue parole:

Un aggettivo per descrivere la nuova avventura?

"Difficile, ma l'aggettivo che uso è affascinante. Un'avventura che arriva al momento giusto della mia carriera, essendo difficile devi essere pronto. Io ho voglia ed entusiasmo. Mi hanno sempre parlato in modi importante di Napoli, definendola unica come esperienza. C'è voglia di iniziare questo progetto, dovremo ricostruire e portare il club a competere".

Lei e De Laurentiis siete due caratteri forti...

"Si parte dal presupposto che c'è un interesse comune, quindi le persone forti si alleano. Non vedo problematiche, conosco De Laurentiis da diversi anni e c'era sempre stata questa promessa che un giorno avremmo lavorato insieme. Quel giorno è arrivato, la strada è tracciata. Siamo due persone forti e testarde che faranno il massimo per far sì che il Napoli possa portare gioia ai tifosi, perché qua c'è passione allo stato puro. Siamo nella città dove si è malati, in senso positivo, di calcio".

Ottimismo per Di Lorenzo? Ha parlato con Kvaratskhelia?

"Parto da una base. Il problema non è il giocatore che ha detto che resta. Il padre e l'agente devono fare il loro, poi c'è una squadra, un allenatore, un contratto... Ci sono situazioni da risolvere in modo intelligente, ma il calciatore è di proprietà del Napoli e resterà a Napoli".

La parola Scudetto la può già pensare?

"Per me bisogna stare zitti e pedalare. Il dato di fatto è che ci sono 40 punti di distacco dall'Inter, 20 dal Milan... Ragioniamo passo dopo passo, parlando poco e facendo tanti fatti".

La partita della vita a Napoli è quella con la Juventus. Lei sente più quella o con l'Inter?

"Anche quella col Lecce, sono cresciuto lì... Inevitabile che tutte le squadre che ho allenato mi portano dietro dell'affetto, ma quando giocheremo io sarò solo un avversario".