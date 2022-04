Napoli, discussione fra Spalletti ed Edo De Laurentiis durante il viaggio di ritorno da Empoli

MilanNews.it

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in casa Napoli le acque non sono calme in questo periodo. Infatti, in treno e durante il viaggio di ritorno da Empoli, ci sarebbe stato un acceso dibattito fra il tecnico Luciano Spalletti ed il vice presidente Edo De Laurentiis. Fra gli oggetti della discussione anche le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe accettato senza ammutinamenti ma con scarsa condivisione. Le difficoltà nel reperire un hotel libero e la difesa dei giocatori da parte dell'allenatore hanno poi fatto il resto, portando al compromesso delle cene di gruppo con rientro a casa per la notte. Il tutto a seguito di un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite di campionato, con il conseguente addio alla corsa per lo scudetto.