Napoli, il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz. Ancelotti lo vuole per rafforzare il centrocampo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino, giornale attento ai fatti che avvengono in casa Napoli, scrive che il Real Madrid sarebbe pronto a fare sul serio per ingaggiare Fabian Ruiz in vista della prossima stagione. Non è mai stato un segreto che Fabian Ruiz avesse in mente di tornare a giocare nel suo paese. Il centrocampista è da tempo nel radar del Real campione di Spagna, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti. Un eventuale ingaggio di Fabian fornirebbe dunque all’ex tecnico anche del Milan, la giusta abbondanza in mediana per una squadra che vuole, come sempre, provare a vincere tutto. Nel frattempo il giocatore si sarebbe incontrato lunedì sera per cena con il presidente Aurelio De Laurentiis all'Hotel Britannique di Napoli.