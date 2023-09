Napoli, infortunio per Juan Jesus. Tra un mese la sfida con il Milan

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Il brasiliano, dunque, è in dubbio per la sfida con il Milan che si giocherà il 29 ottobre allo stadio Maradona di Napoli.