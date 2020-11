Napoli-Milan: Jens Petter Hauge trova il primo gol in Serie A

All'ultimo minuto di recupero in Napoli-Milan il talentuoso Jens Petter Hauge ha messo a segno il suo primo, bellissimo, gol in Serie A. Il norvegese ha superato Meret dopo una grandissima azione personale sulla sinistra palla al piede. Infermabile per la difesa napoletana. Piccola curiosità: l'ex Bodo/Glimt ha trovato la sua prima marcatura in Serie A nello stesso giorno in cui la sua ex squadra ha vinto il campionato norvegese per la prima volta nella sua storia. Che giornata per Jens.