Napoli-Osimehn, il presidente del Lille: "Ha tutto per diventare la loro stella"

Gerard Perez, presidente del Lille, è tornato a parlare della trattativa con il Napoli per l'approdo in Italia di Victor Osimhen - giocatore che piace anche al Milan. "Il Napoli è di poco sotto alla Juventus - ha detto il numero uno transalpino dalle colonne del quotidiano La Voix du Nord - e al Barcellona. Può essere considerato equivalente all'Atletico Madrid. Se Victor dovesse andare lì, diventerebbe la loro stella perché ha le qualità per farcela e avere alle spalle una città come Napoli credo sia un'esperienza unica per un calciatore".