Napoli, vendita libera dei biglietti Champions: l'ira dei tifosi azzurri per i prezzi troppo alti

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E' iniziata alle 15 di oggi la vendita libera dei biglietti per il match di Champions League del prossimo 18 aprile tra Napoli e Milan. In queste ore non sono mancate però le polemiche da parte dei tifosi azzurri per i prezzi troppo alti dei tagliandi: 90 euro per le Curve, 130 euro per i distinti, 220 euro per la Tribuna Nisida e 340 euro per la Tribuna Posillipo. Ad aumentare il malcontento c'è anche il fatto che i bglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Lo riferisce calciomercato.com.