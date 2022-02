Marco Nasti non si ferma più. Il centravanti della Primavera rossonera continua a fare gol e con la rete realizzata oggi, nella sconfitta contro la Roma, il 9 del Milan è arrivato a quota 12 gol stagionali, di cui 10 in Primavera 1, 1 in Youth League e 1 in Coppa Italia, in 16 partite.