Natale a Dubai, i rossoneri negli Emirati sfideranno Liverpool e Arsenal

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come anticipato già dalla redazione di MilanNews.it e come ufficializzato ieri dalla stessa società rossonera, il Milan dopo qualche giorno di vacanza per chi non sarà impegnato ai Mondiali, si ritroverà dall'11 al 20 dicembre per andare a svolgere un ritiro pre-natalizio a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso della permanenza nel continente asiatico, la squadra di Pioli - verosimilmente orfana ancora di molti nazionali - giocherà un paio di amichevoli di lusso contro Liverpool e Arsenal, ancora da confermare. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.