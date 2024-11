Nations League: Deschamps "Mbappè non convocato? E' meglio così"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Didier Deschamps non ha incluso Kylian Mbappé tra i convocati della Francia per le partite di novembre perché "pensa che sia meglio così". Lo ha detto lo stesso ct, assicurando che la sua decisione non è legata a "problemi extrasportivi" del capitano. "Non voglio entrare in un argomento che porta a interpretazioni, non posso dirvi di più", ha spiegato in una conferenza stampa presso la sede della Federcalcio francese (FFF) a Parigi, aggiungendo: " Mi assumo la responsabilità di questa decisione". "È una mia decisione perché penso che sia meglio così. Capisco che non vi basta", ha aggiunto ai media, precisando che la mancata convocazione riguarda soltanto le partite di novembre.

Mbappé aveva già saltato quelle di ottobre, per un infortunio muscolare, ma mentre i compagni erano impegnati nel raduno, l'attaccante oltre a giocare col Real aveva fatto un breve viaggio a Stoccolma dove, secondo la stampa svedese, è finito indagato per un presunto caso di stupro. "I problemi extra sportivi non c'entrano in gioco - ha ribadito Deschamps -, dal momento che esiste e deve esistere la presunzione di innocenza", ha chiarito l'allenatore, secondo il quale il giocatore avrebbe "voluto venire" a giocare le due partite della Nations League contro Israele, il 14 novembre allo Stade de France, e contro l'Italia il 17 a Milano. "Ho avuto diversi colloqui con lui, ci ho pensato e ho preso questa decisione, perché penso che sia meglio così", ha concluso. (ANSA).