Nations League, la Francia cade contro la Croazia: Maignan gioca 90', panchina per Theo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta per la Francia, che nella quarta giornata del gruppo 1 della League A di Nations League è stata superata dalla Croazia. Nei transaplini, ancora ultimi con due punti e a secco di vittorie, è sceso in campo anche il rossonero Mike Maignan, che ha difeso la porta francese per l'intera partita. In panchina invece Theo Hernandez, che aveva giocato per intero il match contro l'Austria.