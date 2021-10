Nations League, le quote di Italia-Belgio e Spagna-Francia

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sfumata la doppietta Europeo-Nations League, l'Italia va all'assalto del terzo posto contro il Belgio. Gli azzurri partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,15 rispetto al 3,30 dei 'Diavoli Rossi', con il pari leggermente più alto a 3,40. Anche per la conquista della terza piazza, l'Italia, data a 1,60, è avanti al Belgio, offerto a 2,30. Quattro degli ultimi cinque confronti, compreso quello degli scorsi Europei, hanno visto entrambe le formazioni andare a segno: logico pensare che il Goal, a 1,72, si faccia preferire al No Goal, a 1,98. Tre mesi fa l'Italia s'impose 2-1 all'Allianz Arena: lo stesso risultato esatto, domenica, si gioca a 9,25, mentre quello a favore del Belgio pagherebbe 12 volte la posta. Nicolò Barella e Lorenzo Insigne furono i protagonisti della sfida agli Europei, mettendo a segno le due reti del successo: il n.10 degli azzurri, il cui gol è dato a 3,50, si candida ancora come protagonista; per un'altra perla del centrocampista dell'Inter la quota sale a 7,50. Il pericolo maggiore per la difesa italiana sarà Romelu Lukaku: una sua marcatura nel primo tempo si gioca a 5,50. La Francia punta a prendere il posto del Portogallo nell'albo d'oro della Nations League ed è favorita nei confronti della Spagna: gli esperti di Sisal Matchpoint vedono il successo transalpino a 2,45 rispetto al 2,90 della 'Roja', con il pareggio che porterebbe la sfida oltre il 90' a 3,15. La Francia campione si gioca a 1,75, contro il 2,05 della Spagna. Nonostante la potenza offensiva delle due squadre, gli ultimi sette incroci sono stati dominati dalle difese: naturale che l'Under, a 1,67, sia molto più probabile dell'Over, a 2,05. Attenzione al Ribaltone, vista l'impresa compiuta dalla Francia contro il Belgio in semifinale: un exploit del genere, da parte di una delle due squadre, si gioca a 8,25. Kylian Mbappé e Karim Benzema vogliono regalarsi un'altra serata di gloria: ipotesi molto probabile vista la quota di 2,75 per vedere uno dei due nel tabellino dei marcatori. Una doppietta di Ferran Torres pagherebbe 26 volte la posta. (ANSA).