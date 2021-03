Nava su Kessie: "Tecnicamente migliorato moltissimo: questo è il progresso più evidente"

Stefano Nava, ex difensore del Milan, ha parlato dei rossoeri a TuttoMercatoWeb.com

Sorpreso da Tomori?

"Lo si seguiva e si conosceva già da tempo così come altri giovani. Credo sia un ragazzo su cui si può lavorare, si sapevano quali erano le sue qualità e bisogna saper approfittare delle opportunità. Spero possa elevare sua esperienza con le partite e al Milan in più potrà trovare quegli insegnanti capaci di smussare anche certe lacune".

Kessie è sempre più punto di riferimento...

"E' un giocatore che fino ad un paio di anni fa lasciava perplessi perché non si era inserito ma ora non è una sorpresa: aveva e ha grande forza fisica e in un calcio come quello attuale è molto importante. Aveva sufficiente qualità tecnica e ora è migliorato moltissimo: questo è il progresso più evidente. In un gruppi con elementi dotati tecnicamente migliori e ti completi. Ma era semplice considerarlo un punto cardine su cui fondare la squadra".