Nazionale A Femminile, le convocate per la Cyprus Cup: presenti anche 5 rossonere

A meno di quattro mesi dall’inizio del Mondiale francese e dopo i successi nelle amichevoli disputate a gennaio con Cile (2-1) e Galles (2-0), la Nazionale Femminile prosegue la sua marcia di avvicinamento a Francia 2019 partecipando alla 12ª edizione della Cyprus Cup.



L’anno scorso l’Italia raggiunse la sua prima finale nel torneo cipriota, sconfitta dalla Spagna (0-2) dopo aver chiuso in testa il gruppo che la vedeva opposta a Svizzera, Galles (entrambe battute 3-0) e Finlandia (pareggio per 2-2).



Stavolta le Azzurre, inserite nel Gruppo B e sempre di scena a Larnaca, dovranno vedersela con Messico (27 febbraio – ore 12 italiane), Ungheria (1° marzo – ore 17 italiane) e Thailandia (4 marzo – ore 12 italiane).



Per il torneo la Ct Milena Bertolini ha convocato 25 calciatrici, che si raduneranno giovedì 21 febbraio a Roma e il giorno seguente partiranno alla volta di Cipro.



L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Giulia Bursi (Sassuolo), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina Women’s), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Marta Mascarello (Tavagnacco), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).



Staff – Commissario tecnico: Milena Bertolini; Dirigente accompagnatore: Elide Martini; Assistente allenatore: Attilio Sorbi; Segretario: Alessandra Savini Nicci; Preparatore atletico: Stefano D’Ottavio; Preparatore dei portieri: Cristiano Viotti; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Alessandro Carcangiu ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapisti: Roberto Cardarelli e Daniele Frosoni; Nutrizionista: Natale Gentile.