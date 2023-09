Nazionale in ritiro a Milanello dopo il flop con la Macedonia. Martedì l'Ucraina a San Siro

Altro flop per la nazionale italiana che ieri sera, alla prima del nuovo CT Luciano Spalletti, non è andata oltre l'1-1 contro la Macedonia del Nord che già aveva fatto male agli Azzurri in passato. La delegazione è tornata in Italia nella notte e in particolare è arrivata al Centro Sportivo di Milanello dove si allenerà oggi e domani in vista della sfida contro l'Ucraina in programma martedì a San Siro alle 20.45.