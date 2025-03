Nazionali, come sta andando la pausa per i rossoneri? Oggi gli ultimi due in campo

La sosta per le Nazionali è ormai entrata nel vivo e il Milan è la squadra di Serie A che ha "prestato" il maggior numero di calciatori alle selezioni dei vari paesi: ben 15 senza considerare i vari talenti delle nazionali giovanili. Mancano solamente due rossoneri che devono scendere ancora in campo e lo faranno oggi: Kyle Walker con l'Inghilterra stasera affronterà l'Albania e alle 17 Samuel Chukwueze sfiderà con la Nigeria il Rwanda: entrambe sono sfide valide per la qualificazione ai Mondiali.

Gli altri 13 giocatori hanno tutti almeno giocato una partita. Il primo a scendere in campo è stato Francesco Camarda che nella prima partita di qualificazione agli Europei U19 ha vissuto un pomeriggio frustrante con l'Italia U19 contro i pari età della Lettonia: pareggio per 1-1 e giallo che, da diffidato, lo squalifica per la gara di domani contro la Spagna. Con lui in campo anche Magni e, negli ultimi minuti, Liberali. Il centrocampista Sala, squalificato, tornerà domani.

Ieri 12 milanisti in campo a partire da Bartesaghi rimasto in panchina con l'Italia U20 nella vittoria per 3-0 con la Turchia: in campo invece il Primavea Adam Bakoune e anche Kevin Zeroli, rossonero in prestito al Monza, autore anche di un gol. Nella serata di ieri si è messo in mostra soprattutto Tijjani Reijnders, autore di un bellissimo gol nel 2-2 tra Olanda e Spagna. Bene anche Mike Maignan che con la Francia perde in Croazia ma para un rigore a Kramaric: Theo è rimasto in panchina. Serata no in Danimarca, con il Portogallo, per Rafa Leao - titolare per 75 minuti - e Joao Felix che è rimasto in panchina.

Nella nottata italiana, incubo per gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah che vengono battuti nel recupero dal Panama: americani eliminati dalla corsa alla quarta Concacaf Nations League consecutiva. Ci sarà domenica la finale per il 3°/4° posto contro il Canada che ha perso contro il Messico di Santiago Gimenez l'altra semifinale: titolarità e circa 80 minuti in campo per EL Bebote.