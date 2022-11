Nazionali, gli impegni dei rossoneri che non partecipano al Mondiale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per sette giocatori del Milan che saranno impegnati al prossimo Mondiale per almeno due settimane, ce ne sono altri quattroche non saranno in Qatar o perchè le proprie selezioni non si sono qualificate, Tonali e Bennacer, o perchè sono ancora membri delle squadre under 21, Kalulu, Thiaw. Questi i loro impegni nella prossima settimana.

Sandro Tonali - ITALIA

Mercoledì 16/11, ore 20.45: Albania - Italia

Domenica 20/11, ore 20.45: Austria - Italia

Ismael Bennacer - ALGERIA

Mercoledì 16/11, ore 20.30: Algeria - Mali

Sabato 19/11, ore 20.30: Svezia - Algeria

Pierre Kalulu - FRANCIA U21

Sabato 19/11, ore 21: Francia u21 - Norvegia u21

Malick Thiaw - GERMANIA U21

Sabato 19/11, ore 17.30: Italia u21 - Germania u21