Nazionali, i calciatori rossoneri impegnati nella gare di oggi

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di oggi saranno ben 11 i giocatori del Milan impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Partiamo da chi si gioca l'accesso al Mondiale di Qatar 2022. Alle 19 Ballo-Tourè con il suo Senegal affronta l'Egitto dopo aver perso qualche giorno fa la gara di andata di misura. Alle 20.45 sarà il turno di Ibra e Rafa Leao impegnati rispettivamente contro Polonia e Macedonia del Nord in gara secca. Poco meno di un'ora più tardi Ismael Bennacer scenderà in campo con la sua Algeria per difendere la vittoria per 1-0 di pochi giorni fa contro il Camerun.

Di seguito i rossoneri impegnati in gare amichevoli:

- Sandro Tonali Turchia-ITALIA, h.20.45

- Alexis Salemaekers BELGIO - Burkina Faso, h.20.45

- Rade Krunic BOSNIA - Lussemburgo, h.20.45

- Franck Kessie Inghilterra -COSTA D'AVORIO, h.20.45

- Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud FRANCIA - Sudafrica, h.21.15