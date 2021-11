Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: Theo contro la Finlandia, trasferta in Galles per Saelemaekers

Sono diversi i giocatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare valide per le qualificazioni a Qatar 2022 e agli Europei Under 21. Alle 17 l'Algeria di Bennacer, prima nel girone A, ospiterà il Burkina Faso per consolidare il primato e accedere alla terza fase. Alle 18.30, la Francia Under 21 di Pierre Kalulu farà visita ai pari età della Macedonia del Nord nella sesta giornata di qualificazioni agli Europei. Alle 20 poi toccherà alla Costa D'Avorio di Kessie, che verrà ospitata dal Camerun con l'obiettivo di rimanere in testa al gruppo D e qualificarsi al turno successivo. Infine alle 20.45 sarà il turno di Theo e Saelemaekers, entrambi già qualificati alla fase finale del Mondiale con Francia e Belgio, che affronteranno rispettivamente la Finlandia ed il Galles in trasferta.