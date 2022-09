Nazionali, i rossoneri impegnati quest'oggi: Pobega vs Tomori e gli under 21

Sono diversi i giocatori rossoneri impegnati nella giornata di oggi con le rispettive nazionali: per l'esattezza 7, di cui due coppie si sfideranno. Si tratta di Tommaso Pobega e Fikayo Tomori, che proprio allo stadio San Siro saranno messi l'uno di fronte all'altro per la gara di Nations League. Tutti gli impegni qui di seguito, e di Malick Thiaw e Pierre Kalulu che giocheranno contro nell'amichevole delle rispettive selezioni under 21.

Tommaso Pobega, Fikayo Tomori: Italia - Inghilterra, ore 20.45 (Nations League)

Ismael Bennacer: Algeria - Guinea, ore 21 (Amichevole)

Sergino Dest: Giappone - Stati Uniti, ore 14.25 (Amichevole)

Aster Vranckx: Belgio u21 - Olanda u21, ore 18.30 (Amichevole)

Malick Thiaw, Pierre Kalulu: Germania u21 - Francia u21, ore 18.15 (Amichevole)