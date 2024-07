Nazionali, lo score dei rossoneri impegnati ieri: Camarda e Zeroli show!

Ieri sera l'Italia Under 19 di Bernardo Corradi ha battuto 3-0 l'Irlanda del Nord padrona di casa qualificandosi alla semifinale dell'Europeo di categoria con un turno di anticipo. Protagonisti di serata i ragazzi del Milan, che faranno parte del Milan Futuro in Serie C, con la doppietta di Francesco Camarda dopo la rete dell'iniziale vantaggio firmato da Kevin Zeroli, al secondo gol in due partite. Pareggio a reti inviolate nell'altra sfida del girone tra Norvegia e Ucraina.

Missione realizzata con una gara d'anticipo. L'Italia Under 19 di Bernardo Corradi sconfigge per 3-0 l'Irlanda del Nord e si qualifica per le semifinali come prima nel proprio gruppo. Inoltre, i giovani azzurri ottengono anche la certezza di partecipare alla prossima edizione del Mondiale Under 20.

A Larne, i gol sono segnati da due giocatori del Milan: Kevin Zeroli al 15' e una doppietta di Francesco Camarda, tra il secondo minuto di recupero del primo tempo e il 3' del secondo, con un assist del compagno di squadra Magni. Domenica ci sarà la partita ininfluente contro l'Ucraina, poi l'incontro a eliminazione diretta contro la seconda classificata dell'altro girone, probabilmente una tra Francia e Spagna. In campo per gli Azzurrini anche Davide Bartesaghi, titolare come terzino sinistro, e Diego Sia, subentrato proprio a Camarda nel corso degli ultimi 20 minuti di partita.