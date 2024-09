Nazionali, quando gioca la Serbia di Pavlovic e Jovic

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni, ecco il dettaglio dei loro impegni:

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Spagna: giovedì 5 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Danimarca-Serbia: domenica 8 settembre ore 18.00, Copenhagen - UEFA Nations League