Nessun double, l'ultima volta resta nel 2007/08. Supercoppa unico trofeo per la 4ª volta

Nessuna doppietta per il Milan, che chiude la stagione con la Supercoppa Italiana vinta lo scorso 6 gennaio in finale contro l'Inter. Per la quarta volta nella sua storia i rossoneri si limitano al successo in questo torneo, come avvenuto nel 2004/05, 2011/12 e 2016/17. L'ultima stagione in cui il Diavolo ha vinto due titoli risale al 2007/08 con Carlo Ancelotti in panchina: all'epoca la squadra si assicurò la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club.