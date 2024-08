Nesta: "Problemi al Monza? Ognuno ha i suoi, abbiamo visto il Milan, la Roma ha perso con l'Empoli"

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina, valido per la terza giornata di Serie A: "Qualcosa ancora dobbiamo fare, qualcosa deve uscire fuori. Domani finalmente sarà tutto finito e chiaro, ma qualcosa va fatto".

Carboni è stato il miglior difensore del Monza per rendimento la scorsa stagione. Ancora però non ha fatto un minuto, può fare chiarezza sul perché?

"Nessuna chiarezza, è tutto talmente chiaro che non c'è bisogno. È partito un po' in ritardo, qualcun altro stava meglio... L'ho detto dal primo giorno, l'ho visto l'anno scorso, è un giocatore importante, che quando riterrò che starà bene, è forte e magari farà tante partite. Non è che la prima formazione è quella definitiva, voi la settimana non la conoscete tutta. Non è il suo caso, ma a volte uno salta due allenamenti...".

Fiorentina-Monza sarà anche Palladino contro Nesta, è d'accordo? Può essere un vantaggio il fatto che i viola abbiano giocato ieri fino ai calci di rigore?

"La sfida tra me e Palladino è chiaro che c'è perché è stato qui ed è stato un allenatore importante per questo club. Ogni squadra è in costruzione, ogni squadra ora non è al top, né noi, né la Fiorentina. Ognuno ha i propri problemi, abbiamo visto il Milan, la Roma ha perso con l'Empoli. Bisogna ancora trovare la quadra, bisogna trovare ancora quello che vorremmo vedere. Ieri sicuramente la Fiorentina ha speso qualcosa, ma ha una rosa che gli permette di girare e mantenere alto il livello. Ogni partita è a sé, ogni gara ha i suoi problemi, la sua storia... Dobbiamo essere pronti e non pensare a ciò che ha fatto la Fiorentina. Veniamo da un pari e una sconfitta in casa, serve fare punti e qualcosa in più".