Nesti: "Il Milan è la squadra che esprime il gioco superiore rispetto al livello medio dei giocatori"

Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportivo, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Tolto Ibra non ci sono grandi stelle ma giocatori come Leao che sono cresciuti molto. Con il fondo Elliot è migliorata la situazione economica ma non solo, si è alzato anche il tasso tecnico della squadra. Il Milan è la squadra che esprime il gioco superiore rispetto al livello medio dei giocatori".