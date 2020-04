Nesti: “Mercato Milan: tenere Ibra e cedere Donnarumma”

Quello che i tifosi rossoneri devono sapere è che il progetto di un “Milan sostenibile” rischia di produrre, ancora una volta, un Milan non competitivo. D’altro canto, con un passivo-record di 146 milioni, raggiunto nemmeno da Berlusconi, e con una spesa di 467 milioni in 30 mesi, senza risultati, è un ridimensionamento inevitabile. Questo progetto, comunque, può contare su un budget, annunciato da Eliott-Gazidis, di 75 milioni, e un tesoretto di 36 milioni, senza Biglia, Bonaventura, Reina e Suso. L’importante sarà spendere meglio, perché i 110 milioni di Caldara, Higuain, Paquetà e Piatek sono stati una catastrofe. In una situazione del genere, non esiterei nel trattenere l’uomo del rilancio, Ibrahimovic, nel cedere Donnarumma, da 50 milioni in su, e nel costruire attorno a Hernandez, Bennacer e Rebic.