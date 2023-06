Nicol: "Pulisic giocatore di talento, ma da quando è al Chelsea non lo ha fatto vedere"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Stevie Nicol, ex calciatore scozzese che in carriera ha vestito, tra le altre, la maglia del Liverpool, ha parlato così a ESPN di Christian Pulisic, attaccante del Chelsea accostato anche a Milan, Juventus e Newcastle "Da quanto tempo Pulisic è qui? Cosa ha fatto al Chelsea per arrivare al Newcastle, che tra l'altro è tra le prime quattro e giocherà in Champions League? Christian, sfortunatamente, non ha fatto nulla negli ultimi tre o quattro anni. Penso che sia un giocatore di talento, ma non lo ha fatto vedere da quando è arrivato al Chelsea".