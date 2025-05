Niente Milan: Fabregas resta e programma il suo futuro al Como

Cesc Fabregas resta al Como. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un punto sul futuro del tecnico rivelazione di questa stagione, il cui futuro - si legge - non sarà ne al Bayer Leverkusen per il dopo-Xabi Alonso né al Milan per sostituire eventualmente Sergio Conceicao né alla Roma per raccogliere l'eredità di Ranieri. Fabregas continuerà il suo percorso alla guida dei lariani, almeno per un altro anno.

Tre obiettivi di mercato

Tra senso di riconoscenza e lavoro ancora incompiuto, sulla rosea si parta già di mercato con tre obiettivi per l'estate, lutti peraltro di grando rilievo: il difensore Eric Garcia del Barcellona, stoppato da mister Flick a gennaio dopo quel gol decisivo in Champions; il centrocampista Bryan Cristante della Roma, che colmerebbe il gap fisico in mediana evidenziato più volte dallo stesso Fabregas; l'attaccante Yeremay Hernandez del Deportivo,

sul quale è vigile però anche la Juventus.

leri intanto Fabregas ha seguito l'allenamento di Baroni Formello diventa Coverciano per un giorno. Secondo quanto raccolto dalla redazione de LaLazioSiamoNoi, tutti gli allenatori del centro spartivo della Nazionale sono stati ospiti leri mattina nella casa della Lazio per seguire l'allenamento di mister Marco Baroni. Tra i present, appunto, c'era anche Cesc Fabregas.