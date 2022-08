MilanNews.it

Nikola Moro, centrocampista croato classe 1998 accostato in passato al Milan e ora in forza al Bologna, si è così espresso in conferenza stampa sulle voci di un suo precedente arrivo in Italia e in rossonero: "Speculazioni a riguardo credo, nulla di serio".