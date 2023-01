Nkunku al Chelsea in estate, la conferma dal direttore sportivo del Lipsia

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Christopher Nkunku sarà in estate un giocatore del Chelsea. A confermarlo il direttore sportivo del Lipsia, Max Eberl. Intervenuto ai microfoni di Bild TV, il dirigente si è così espresso in merito: "Con Christopher Nkunku purtroppo le sono abbastanza chiare con il Chelsea". Su Laimer, il cui contratto scade a giugno e Dani Olmo, sul quale si parla di un ritorno in Spagna, ha dichiarato: "Finché c'è l'1% di possibilità, farò di tutto per tenerli con noi".