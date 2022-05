Nocerino: "Dybala lo vedrei bene al Milan, ha bisogno di una squadra che lo esalti"

MilanNews.it

Intervistato da Ilbianconero.com, l'ex centrocampista Antonio Nocerino ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà la Juventus: "Non so se la Juve ha fatto la scelta giusta. Il giocatore è un fenomeno e non si discute, l’augurio che faccio a Paulo è che lui possa andare in un posto dove mentalmente stia bene, perché tutto parte da li. Ha bisogno di una squadra che lo possa esaltare. Se mentalmente sta tranquillo, gli infortuni che ha avuto quest’anno non vengono al 100%, spero per lui che possa stare bene da ora in avanti. Per il modo in cui interpretano le partite lo vedrei benissimo al Milan. È un ambiente che umanamente esalta questo aspetto qui, la nuova dirigenza sa come muoversi e guarda anche queste cose. Credo che a Dybala possa fare veramente bene l’ambiente Milan".