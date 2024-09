Noi alla ristrutturazione di San Siro, Bellinazzo: "Ora la politica dia risposte serie"

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha commentato la questione stadio di Milan e Inter dopo l'incontro avuto tra i club e il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala:

"No alla ristrutturazione di San Siro. Inter e Milan sono stati giustamente chiari con Sala. Ora la politica dia risposte serie e non faccia più melina. Inutili traccheggiamenti hanno fatto perdere ai due club un altro lustro. Vale per Milano e per tutte le altre realtà".

Il primo cittadino milanese ha sottolineato come i due club ritengano non fattibile la ristrutturazione di San Siro e che la loro proposta è di tornare sull'idea di un nuovo stadio nell'area di San Siro. Le parti si riaggiorneranno tra una settimana con la sovraintendenza. Sala ha posto ai club una condizione, ossia quella sia l'unica ipotesi che rimarrà in campo.