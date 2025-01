Non c'è riposo, sabato il big match con la Juventus: Milan al lavoro già da oggi

Il Milan non ha tempo per riposare dopo la cruciale vittoria di ieri sera in casa del Como: tre punti fondamentali arrivati in rimonta a margine di una gara giocata non benissimo dalla squadra rossonera ma che alla fine ha portato in dote la cosa più importante, la vittoria. Ma è già tempo di voltare pagina per la squadra di Sergio Conceicao che sabato alle 18 è attesa all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. Non solo un big match ma un vero e proprio scontro diretto in ottica Champions League.

Il Milan dunque oggi sarà già di nuovo a Milanello per cominciare a preparare la sfida del weekend: i rossoneri con la vittoria di Como e il pareggio della Juventus ora distano solo tre punti dalla squadra di Thiago Motta, con anche una gara in meno rispetto ai bianconeri.