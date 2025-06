Non è detto che Nicola resti a Cagliari: incontro con Giulini a Milano

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GIU - Il destino della panchina del Cagliari si decide a Milano: incontro tra il presidente rossoblù Tommaso Giulini oggi nel capoluogo lombardo con Davide Nicola. Il faccia a faccia è cominciato nel pomeriggio, ma potrebbe non essere decisivo. C'è in ballo la conferma del tecnico piemontese, legato alla società da un altro anno di contratto. Nicola ha dalla sua parte la salvezza appena conquistata: la permanenza in A era sin dal principio l'obiettivo dichiarato dal Cagliari. Il club, però, avrebbe preferito abbinare al traguardo raggiunto anche la valorizzazione di alcuni elementi della rosa come Prati, Gaetano, Felici, Obert, Kingstone. Il problema del club è paradossalmente quello di dover riscattare i tre giocatori, non di proprietà, che invece sono andati benissimo: Caprile (8 milioni al Napoli), Piccoli (12 milioni all'Atalanta) e Adopo (4 milioni sempre alla Dea). Un affare da 24 milioni. Il Cagliari potrebbe subito rifarsi con la rivendita. Ma a quel punto il problema diventerebbe anche tecnico: il tecnico potrebbe chiedere di ripartire dalla rosa a disposizione.

E magari aggiungere qualche pezzo per arrivare a una salvezza matematica con qualche giornata di anticipo in più. Quello di oggi potrebbe essere il primo di una serie di incontri. Ma anche l'ultimo. Se dovesse essere rottura, per l'eventuale successione di Nicola potrebbero tornare in auge i mister monitorati la scorsa estate, come Baroni e Vanoli. Rimane sempre calda anche la pista della promozione di Pisacane dalla Primavera alla prima squadra. Intanto il Pisa, che sta formalizzando l'iscrizione al campionato ed è alle prese con i lavori di adeguamento dello stadio, ha chiesto la disponibilità dell'Unipol Domus al Comune di Cagliari e al Cagliari Calcio. È solamente un pro forma: il cantiere dovrebbe liberare l'impianto in tempo per la prima gara casalinga dei nerazzurri. (ANSA).