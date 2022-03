Non solo club di Serie A su Bremer: piace anche a Liverpool, City e Tottenham

Fonte: tuttomercatoweb.com

Quale futuro per il difensore del Torino Gleison Bremer? Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2024, in estate il giocatore saluterà la maglia granata, con tante big italiane ed europee che si sono già mosse per lui. In Serie A ci sono Juventus, Milan e soprattutto Inter, società che già a novembre aveva fatto passi in avanti per lui. Ora però la valutazione si è impennata e la concorrenza, soprattutto inglese, è aumentata. Per Tuttosport il brasiliano è finito nel mirino di Liverpool, Manchester City e soprattutto Tottenham, con Antonio Conte che manderà un suo emissario a seguire dal vivo la sfida che domenica il Torino giocherà contro l'Inter. Per il suo cartellino il presidente Cairo partirà da una base d'asta di almeno 30 milioni di euro.