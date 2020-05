Non solo il Milan: anche Napoli e Atalanta su Boga. E il Chelsea...

Il Milan punta con decisione su Jeremie Boga, ma arrivare all’esterno offensivo del Sassuolo non sarà semplice. Il suo rendimento, infatti (otto gol e cinque assist in 23 partite), non è passato inosservato e, oltre ai rossoneri, ha richiamato l’interesse anche del Napoli e dell’Atalanta. Senza dimenticare - sottolinea Tuttosport - che il Chelsea, club da cui proviene Boga, ha diritto di rientrarne in possesso se pareggia la cifra offerta da un’altra squadra.